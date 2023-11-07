Калугу украсят к Новому году в ноябре

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов призвал предпринимателей украсить свои объекты к Новому году не к 1 декабря, а раньше. Свое обращение он опубликовал 6 ноября.

- Уже стало темнеть гораздо раньше, а создание праздничной атмосферы красивыми новогодними витринами, яркими гирляндами и другой новогодней атрибутикой не только придаст праздничный облик нашему городу, но и подарит положительные эмоции жителям и гостям Калуги! – заявил чиновник.

Когда установят городские новогодние украшения, Денисов пока не уточнил.