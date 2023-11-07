В Калуге День народного единства отметили автопробегом

Местное отделение партии «Единая Россия» совместно с Волонтёрами Победы и Молодой гвардией организовало автопробег и флешмоб в честь Дня народного единства. Стартовав с вертолётной площадки, колонна автомобилей с российскими триколорами проехала по улицам города, на ступенях кинотеатра «Центральный» был развернут флаг России.

- Калужское отделение партии «Единая Россия» и Волонтёры Победы традиционно проводят автопробеги в дни государственных праздников. День народного единства – очень важный праздник, суть которого отражена в его названии. Если мы будем едины и сплочённы – то сможем преодолеть любые трудности и справиться с любыми испытаниями, также как и наши предки. С праздником, дорогие калужане! Успехов, добра, мира и благополучия! – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев.