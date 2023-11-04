Шапша поздравил калужан с Днём народного единства

Утром в субботу, 4 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал поздравление с Днём народного единства:

- Уважаемые жители Калужской области! Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравления с Днём народного единства.

Этот праздник – символ сплоченности и величия нашего государства. За многовековую историю России наш народ не раз сталкивался с серьезными испытаниями. Но благодаря единству людей самых разных культур и религий мы смогли все преодолеть. И продолжаем уверенно идти вперед.

Сегодня наш народ отстаивает право на самостоятельное развитие. Сохранение своих традиций и обычаев. Мы стремимся к тому, чтобы правда и справедливость всегда торжествовали. А Россия оставалась великой и процветающей.

Дорогие друзья! Желаю вам согласия, благополучия, сил и решимости для всех добрых дел.