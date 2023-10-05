Владислав Шапша поздравил калужских педагогов

В четверг, 5 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил педагогов.

- Мы продолжаем укреплять систему образования региона, строить детские сады и школы. Впереди большая программа ремонта детских садов, колледжей и общежитий, - заявил губернатор. - Еще раз все учительское сообщество с праздником! Низкий поклон за ваш труд, терпение и любовь к детям.

Глава региона вручил педагогам награды.