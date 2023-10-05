В Калуге прошло торжественное собрание, посвященное Дню учителя

В ДК КТЗ прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Педагогов, ветеранов и работников системы образования поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.

- Профессия учителя – самая важная. Те, кого вы обучите и воспитаете, будут в дальнейшем развивать наш город, область и всю страну. Каждый из вас вкладывает душу в своих учеников, стремится не только дать им прочные знания, но и воспитать достойных граждан России. Своим нелёгким трудом и личным примером вы направляете молодое поколение на верный путь. Низкий вам поклон! Желаю крепкого здоровья, счастья, творческой энергии, мира, добра, благополучия, новых успехов и талантливых учеников! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Педагогам были вручены награды и почётные грамоты, творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.