Глава городского самоуправления Калуги поздравил работников системы дошкольного образования

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в среду, 27 сентября, опубликовал поздравление по случаю Дня воспитателя:

- От имени депутатов Городской Думы Калуги поздравляю вас с профессиональным праздником!

Быть воспитателем – ответственный и нелегкий труд, в ваших чутких и заботливых руках находится самое дорогое – наши дети. Вы вкладываете много душевных сил и энергии в развитие личности маленького человека. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, доброту, отзывчивость и любовь к своей Родине.

От всей души благодарю вас за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей! Желаю дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников!