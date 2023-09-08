В Калуге в парке культуры и отдыха пройдут танцевальные и развлекательные программы

В калужском Городском парке в первый месяц осени для местных жителей пройдут различные мероприятия. Об этом сообщили в пятницу, 8 августа, в горуправе.

2 сентября в 19:00 калужан ждут на вечер электронной музыки SUNSET PARTY на смотровой площадке.

3 сентября состоится танцевальная программа « В ритмах осени».

9 сентября местных жителей ждут на городской праздник «Калужские осенины».

10 сентября в 17:00 начнется танцевальная программа «Осенний вечер в кругу друзей».

16 сентября в 19:00 калужане вновь смогут насладиться электронной музыкой на смотровой площадке.

17 сентября в 15:00 жителей областного центра ждут на развлекательной программе «При народе в хороводе», а в 17:00 приглашают на танцевальную программу «Танцуй с нами».

24 сентября в 15:00 пройдет закрытие творческого сезона в Городском парке, а в 17:00 калужан ждут на танцевальной программе «Музыка нас связала».

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