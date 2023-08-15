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В Калуге пройдет выставка «Дары сада, огорода и личного подворья 2023 года»

Софья Фирсова
Опубликовано: 15.08.2023 17:04 0 151
В Калуге пройдет выставка «Дары сада, огорода и личного подворья 2023 года»

 

В следующий вторник, 22 августа, в Калуге в помещении учреждения культуры «Центральный» состоится выставка «Дары сада, огорода и личного подворья года муниципального образования «Город Калуга», сообщили в городской управе.

29-я выставка откроет свои двери в 10:00. Участвуют более 20 садоводов из 5 трудовых коллективов.

- В 2022 году хозяйствами населения города Калуги произведено 8205 тонн картофеля, 4742 тонны овощей, 3045 тонн плодов и ягод,  411 тонн молока и 337 тонн мяса, - рассказали в горуправе.

За 29 лет выставка стала значимым событием для садоводов, дачников и огородников. Ее цель – продемонстрировать возможности выращивания разных сортов овощей, ягод и фруктов, а также содействие объединению садоводов их обмена опытом, пропаганда здорового образа жизни.

В рамках мероприятия пройдут:

- осмотр экспонатов выставки, дегустация представленной продукции;
- консультации участников выставки по агротехнике выращивания овощных, плодоовощных и ягодных культур.

Победителей наградят 24 августа по адресу: город Калуга, ул. Ленина, д. 93 в зале «Циолковский».

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Софья Фирсова
Опубликовано: 15.08.2023 17:04 0 151
Тэги: праздники
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