Стало известно, как Калуга отметит свой 652-й День рождения
В воскресенье, 27 августа, в Калуге отпразднуют День города, сообщили в городской управе.
В 652-й год от основания города всех гостей и местных жителей приглашают поучаствовать в творческих проектах, выставках, фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях. На улицах города будут организованы интерактивные площадки.
Мероприятия начнутся с 18 августа. Подробную информацию и анонсы мероприятий вы можете прочитать здесь.
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