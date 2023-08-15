Стало известно, как Калуга отметит свой 652-й День рождения

В воскресенье, 27 августа, в Калуге отпразднуют День города, сообщили в городской управе.

В 652-й год от основания города всех гостей и местных жителей приглашают поучаствовать в творческих проектах, выставках, фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях. На улицах города будут организованы интерактивные площадки.

Мероприятия начнутся с 18 августа. Подробную информацию и анонсы мероприятий вы можете прочитать здесь.

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