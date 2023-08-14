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В Городском парке культуры и отдыха в Калуге состоится фестиваль окрошки

Софья Фирсова
Опубликовано: 14.08.2023 10:32 1 749
В Городском парке культуры и отдыха в Калуге состоится фестиваль окрошки

В субботу, 19 августа, в 12:00 наша редакция приглашает вас посетить фестиваль окрошки, который пройдет при поддержке управления культуры. Мероприятие состоится в калужском Городском парке культуры и отдыха. В этот день 6 команд будут готовить традиционное русское блюдо по своим рецептам.

Каждая из команд приготовит не менее 10 литров освежающего угощения, которое отведают все гости фестиваля.

Кроме того, посетителей ждет концертная программа от студии эстрадной песни «Акцент», а также конкурсы от организаторов.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 14.08.2023 10:32 1 749
Тэги: праздники
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