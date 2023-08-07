В калужском Городском парке снимут ремейки легендарных советских фильмов

В субботу, 12 августа, в Городском парке Калуги пройдет мероприятие «Снимается кино», сообщили в управлении культуры.

Филиалы МБУК предлагают местным жителям и гостям города приобщиться к атмосфере советского кино. Все участники смогут посетить съемочные площадки и даже принять участие в процессе, выбрав для себя подходящую роль.

На мероприятии будут сниматься ремейки фильмов: Вечера на хуторе близ Диканьки», «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Свадьба в Малиновке», «Служебный роман», «Женитьба Бальзаминова», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Волшебная лампа Аладдина».

На главной сцене прозвучат песни из советских фильмов, а в конце праздника состоится флешмоб.

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