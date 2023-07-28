В августе в центральном парке Калуги пройдут концерты, танцевальные программы и фестивали

В пятницу, 28 июля, в управление культуры Калуги опубликовали афишу предстоящих праздников в городском парке культуры и отдыха.

В последний месяц лета с 5 по 27 число калужан и гостей города приглашают посмотреть на танцевальные и песенные выступления, развлечься на вечере электронной музыки и посетить различные фестивали.

19 августа наша редакция приглашает вас на Фестиваль окрошки от агентства «Комсомольская правда – Калуга».

Афиша:





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