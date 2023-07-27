В центральном парке Калуги выступят циркачи
В четверг, 27 июля, в Управлении культуры Калуги анонсировали программу мероприятий на 29 -30 июля в парке культуры и отдыха.
29 июля в 12:00 состоится выступление цирковой студии
29 июля в 14.00 маленьких гостей приглашают на программу для детей "Игры да забавы".
30 июля в 17:00 начнется танцевальная программа в рамках творческого проекта «Летний вечер в парке».
Вход свободный.
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