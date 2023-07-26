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Стало известно, как перекроют Калугу на День города

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2023 12:26 0 652
Стало известно, как перекроют Калугу на День города

Часть улиц Калуги будет перекрыта во время мероприятий на День города 25 и 26 августа. Соответствующее постановление во вторник, 25 июля, подписал первый заместитель городского головы Калуги Александр Серяков.

Афиша праздника пока не опубликованы, но по графику перекрытий уже понятно, что калужан ждут марафон на набережной Яченского водохранилища, ночной велопробег и выступления артистов на Театральной площади.

Карнавальное шествие, напомним, в нынешнем году решили отменить.

Публикуем график перекрытия улиц.

25 августа нельзя будет проехать:

  • с 14:00 до 21:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского);
  • с 18:00 до 00:00 по пл. Театральной (от ул. Кирова до ул. Суворова);
  • с 22:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира) (по направлению движения);
  • с 22:40 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (по направлению движения);
  • с 22:40 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева) (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина) (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова) (по направлению движения); 
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (по направлению движения);
  • с 23:00 до 23:40 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина) (по направлению движения);
  • с 23:00 до 23:50. по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова) (по направлению движения);
  • с 23:10 до 23:50 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы) (по направлению движения);
  • с 23:10 до 23:50 по проезжей части пл. Победы (по направлению движения);
  • с 23:20 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной) (по направлению движения).

26 августа нельзя будет проехать:

  • с 00:00 до 01:00 и с 09:00 до 22:00 по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова):
  • с 05:00 до 14:00 час. по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского);
  • С 07:00 до 14:00 по ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск», включая развязку Гагаринского моста).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.07.2023 12:26 0 652
Тэги: праздник авто
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