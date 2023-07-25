В Калуге отменили шествие на День ВДВ

В следующую среду, 2 августа, День ВДВ в Калуге отпразднуют без традиционного шествия по улице Кирова. Об этом сообщили в городской управе.

Причины отмены шествия не называются. В прошлом году оно проводилось.

В 10:00 десантники соберутся на площади Победы и возложат цветы на Могиле Неизвестного Солдата. Затем в сквере Защитников Отечества пройдет традиционный митинг.

Парковка по кольцу площади Победы 2 августа будут бесплатной с 9:00 до 12:00.

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