В Калуге отменили шествие на День ВДВ
В следующую среду, 2 августа, День ВДВ в Калуге отпразднуют без традиционного шествия по улице Кирова. Об этом сообщили в городской управе.
Причины отмены шествия не называются. В прошлом году оно проводилось.
В 10:00 десантники соберутся на площади Победы и возложат цветы на Могиле Неизвестного Солдата. Затем в сквере Защитников Отечества пройдет традиционный митинг.
Парковка по кольцу площади Победы 2 августа будут бесплатной с 9:00 до 12:00.
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