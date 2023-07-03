5 июля в Калужской области пройдут патриотические мероприятия
5 июля в День образования Калужской области и день ее официальных символов по разным точкам региона в филиалах в «Культурно-досуговых объединений» пройдет ряд патриотических мероприятий.
Праздничная программа будет направлена на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к истории своей малой Родины, на сохранение традиций и на популяризацию официальной символики региона.
Афиша мероприятий:
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