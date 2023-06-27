В Калуге состоится День поэзии
1 июля в 15:00 калужан приглашают на День поэзии в Городской парк культуры и отдыха, сообщили во вторник, 27 июня, в управлении культуры.
На празднике состоится встреча с калужскими поэтами, выступление актеров и чтецов. Для гостей будет играть живая музыка.
Поэты и музыканты могут подать заявку на участие в сообщество Городского досугового центра ВКонтакте.
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