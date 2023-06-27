Стала известна афиша мероприятий в калужском Городском парке на июль
В рамках творческого сезона «Лето в парке» в Городском парке культуры и отдыха в Калуге продолжаются развлекательные мероприятия для местных жителей и гостей города. Во вторник, 27 июня, в управлении культуры опубликовали программу на июль.
Гостей ждут развлекательные программы, концерты, детские праздники, фестиваль шахмат и пенная вечеринка.
Вход на все мероприятия свободный.
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