Стала известна афиша мероприятий в калужском Городском парке на июль

В рамках творческого сезона «Лето в парке» в Городском парке культуры и отдыха в Калуге продолжаются развлекательные мероприятия для местных жителей и гостей города. Во вторник, 27 июня, в управлении культуры опубликовали программу на июль.



Гостей ждут развлекательные программы, концерты, детские праздники, фестиваль шахмат и пенная вечеринка.



Вход на все мероприятия свободный.





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