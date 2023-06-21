В Калуге центральный парк закроют для посетителей из-за праздника выпускников

Как мы уже рассказывали, 24 июня в Калуге пройдет шествие выпускников. Движение будет закрыто на 22 улицах. Также в городской управе сообщили в среду, что с 14:00 нельзя будет попасть в Центральный парк культуры и отдыха.

В парк пустят только участников праздника, у которых будет специальный браслет. Ожидается, что там соберется около 2000 человек.

При этом аттракционы в парке продолжат работать, но попасть на них можно будет только со стороны улицы Набережной.

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