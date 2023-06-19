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Пелагея и Юрий Башмет приедут на «Дни Достоевского» в Калужской области

Софья Фирсова, Фото: организаторы проекта
Опубликовано: 19.06.2023 16:43 0 446
Пелагея и Юрий Башмет приедут на «Дни Достоевского» в Калужской области

Более 35 представителей духовенства, артистов и коллективов присоединятся к ежегодному духовно-просветительскому проекту «Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2023» 7 и 8 июля 2023 года, сообщили в понедельник, 19 июня, в министерстве культуры.

Для гостей будет организовано многофункциональное культурно пространство. Все желающие смогут посетить сценические комплексы, мобильную студию телеканала Спас ТВ и кинотеатр под открытым небом.

На празднике состоится торжественное открытие памятника Федору Михайловичу Достоевскому, дискуссии по актуальным вопросам сохранения традиционных духовных ценностей, встречи с известными людьми, конвертная программа с участием деятелей искусства. Проект предусматривает сплав народной и популярной музыкальной культуры.

На празднике выступят: Пелагея, Юрий Башмет, Евгений Князев, Игорь Петренко, Антон Шагин, Екатерина Гусева, Мария Порошина, Антон и Виктория Макарские, хор имени Пятницкого и многие другие.

- Сегодня особенно важно говорить о непреложных ценностях и смыслах, нашедших отражение в произведениях великого писателя, творчество которого пронизано любовью к Родине, видением пути служения обществу и способу духовного возрождения нации, - отметили в министерстве.

Ознакомиться с подробной программой и приобрести билеты можно на сайте.

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Софья Фирсова, Фото: организаторы проекта
Опубликовано: 19.06.2023 16:43 0 446
Тэги: общество праздники
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