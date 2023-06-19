Опубликован календарь праздничных дней на 2024 год
В понедельник, 19 июня, федеральное министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь праздничных дней на 2024 год.
Он совпадает с тем, который предполагался ранее.
Две субботы будут рабочими – 27 апреля и 2 ноября.
Новогодние каникулы – с 30 декабря по 8 января.
В феврале и марте по три днях отдыха – с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта.
На Первомай и День Победы будет по четыре дня без работы – с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая.
В июне День России выпадет на среду, будет один выходной.
В ноябре два дня – 3 и 4.
Новогодние каникулы в конце 2024 года начнутся с 29 декабря и продлятся до 7 января 2025 года.
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