Опубликован календарь праздничных дней на 2024 год

В понедельник, 19 июня, федеральное министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь праздничных дней на 2024 год.

Он совпадает с тем, который предполагался ранее.

Две субботы будут рабочими – 27 апреля и 2 ноября.

Новогодние каникулы – с 30 декабря по 8 января.

В феврале и марте по три днях отдыха – с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта.

На Первомай и День Победы будет по четыре дня без работы – с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая.

В июне День России выпадет на среду, будет один выходной.

В ноябре два дня – 3 и 4.

Новогодние каникулы в конце 2024 года начнутся с 29 декабря и продлятся до 7 января 2025 года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.