В России продлят майские выходные в 2024 году

В следующем году на Первомай в России будет четыре выходных дня подряд. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило издание «Известия» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Проект постановления обещают опубликовать на днях. Но некоторые детали Котяков раскрыл уже сейчас.

Предполагается, что суббота, 27 апреля, будет рабочей, а за ней последуют четыре выходных – с 28 апреля по 1 мая.

На День Победы выходными должны стать четыре дня – с 9 по 12 мая.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 7 января.

На 23 февраля и 8 марта будет по три выходных, так как оба праздника приходятся на пятницу.

Возможный вариант распределения выходных в следующем году.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.