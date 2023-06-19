В России продлят майские выходные в 2024 году
В следующем году на Первомай в России будет четыре выходных дня подряд. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило издание «Известия» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Проект постановления обещают опубликовать на днях. Но некоторые детали Котяков раскрыл уже сейчас.
Предполагается, что суббота, 27 апреля, будет рабочей, а за ней последуют четыре выходных – с 28 апреля по 1 мая.
На День Победы выходными должны стать четыре дня – с 9 по 12 мая.
Новогодние каникулы продлятся с 1 по 7 января.
На 23 февраля и 8 марта будет по три выходных, так как оба праздника приходятся на пятницу.
Возможный вариант распределения выходных в следующем году.
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