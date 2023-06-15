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В Калуге перекроют движение во время выпускных

Софья Фирсова, Фото: городская управа Калуги
Опубликовано: 15.06.2023 12:48 1 762
В Калуге перекроют движение во время выпускных

Как мы писали раннее, 24 июня в Калуге состоится шествие выпускников. Будущие студенты по традиции пройдут от площади Победы до парка культуры и отдыха.

В четверг, 15 июня, в сообществе городской управы ВКонтакте опубликовали подробный список участков дороги, на которых будет временно ограниченно движение.

с 17:30 до 22:45 по Профессиональному проезду.

с 16:15 до 20:30 :

  • по ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);
  • по ул. Маршала Жукова (от ул. Ф. Энгельса до пл. Победы);
  • по ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);
  • по ул. Николо-Козинской (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);
  • по пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);
  •  по ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);
  •  по ул. Московской (от ул. Достоевского до пл. К. Маркса);
  •  по ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).
     

с 17.15 до 21.30 :

  • по ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);
  • по пер. Старчикову (от ул. Луначарского до ул. Ленина);
  • по ул. Воскресенской (от ул. Дарвина до пл. К. Маркса);
  • по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского);
  •  по пер.Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый торг);
  • по ул.Театральной (от ул. Кропоткина до ул. Баженова);
  • по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый торг);
  • по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского);
  • по пл. Старый Торг;
  • по ул.Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый торг);
  • по ул.Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый торг);
  • по ул.Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый торг).

Также калужан предупредили о том, что в этот день парк культуры и отдыха будет закрыт для посетителей с 14:00. Это необходимо для подготовки и проведения на территории праздника День выпускников.

Комплекс аттракционов будет работать в штатном режиме. Проход возможен с улицы Набережной.

Всех водителей просят обратить особое внимание на ограничение движения вдоль забора парка с 17:30 до 22:45 и заранее выбрать место для парковки.


 

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Софья Фирсова, Фото: городская управа Калуги
Опубликовано: 15.06.2023 12:48 1 762
Тэги: общество автомобили выпускной
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