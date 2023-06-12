Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем России

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев опубликовал поздравление с Днем России:

- От имени депутатов Городской Думы искренне поздравляю вас с Днём России!

Все мы гордимся своей страной! И трудимся ради того, чтобы жизнь наших современников и наших потомков была лучше! За тысячу лет истории Российского государства на его долю не раз выпадали тяжкие испытания. И каждый раз Россия выходила победителем благодаря единству, самоотверженности и патриотизму россиян. Трудности всегда делали нас сильнее и сплочённее. Уверен, что и теперь у нас всё получится.

День России – это праздник всех, кто вкладывает свой труд, силы и творчество в развитие и процветание страны, это день национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Отечества.

Желаю всем счастья и благополучия, процветания нашей Отчизне и, конечно, победы! С праздником!

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