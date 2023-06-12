Калуга Обнинск
Главная Новости Праздники
Губернаторский дневник История Калуги Падения дронов Статьи

Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем России

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.06.2023 08:10 0 506
Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем России

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев опубликовал поздравление с Днем России:

- От имени депутатов Городской Думы искренне поздравляю вас с Днём России!

Все мы гордимся своей страной! И трудимся ради того, чтобы жизнь наших современников и наших потомков была лучше! За тысячу лет истории Российского государства на его долю не раз выпадали тяжкие испытания. И каждый раз Россия выходила победителем благодаря единству, самоотверженности и патриотизму россиян. Трудности всегда делали нас сильнее и сплочённее. Уверен, что и теперь у нас всё получится. 

День России – это праздник всех, кто вкладывает свой труд, силы и творчество в развитие и процветание страны, это день национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Отечества.

Желаю всем счастья и благополучия, процветания нашей Отчизне и, конечно, победы! С праздником!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.06.2023 08:10 0 506
Тэги: праздник городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Преимущества УЗИ на дому
Избегайте штрафов и неприятностей: важность замены блока СКЗИ тахографа в вашем автомобиле
Выбор радиатора отопления для квартиры

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru