В Калужской области 6 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 6 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 577, сообщили в среду, 29 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы пять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух месяцев - с 22 апреля.

Выздоровели еще 67 пациентов. Всего с болезнью справились 102 609 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3028 случая коронавируса. За весь период - 18 427 133. Госпитализированы за сутки – 1334. Выписаны – 3680, за весь период – 17 854 962. За последние сутки в стране от ковида умерли 54 человека, за все время – 381 056.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.