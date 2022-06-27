В Калужской области 24 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 24 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 553, сообщили в понедельник, 27 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы четыре человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше двух месяцев - с 22 апреля.

Выздоровел еще 21 пациент. Всего с болезнью справились 102 531 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 2683 случая коронавируса. За весь период - 18 421 564. Госпитализированы за сутки – 617. Выписаны – 2355, за весь период – 17 847 868. За последние сутки в стране от ковида умер 51 человек, за все время – 380 943.

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