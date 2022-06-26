В Калужской области 16 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 16 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 529, сообщили в воскресенье, 26 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы четыре человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже два месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 18 пациентов. Всего с болезнью справились 102 510 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 3004 случая коронавируса. За весь период - 18 418 881. Госпитализированы за сутки – 628. Выписаны – 2713, за весь период – 17 845 513. За последние сутки в стране от ковида умерли 55 человек, за все время – 380 892.

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