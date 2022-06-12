В Калужской области 29 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 29 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 262, сообщили в воскресенье, 12 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы три человека.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще семь пациентов. Всего с болезнью справились 102 264 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3403 случаев коронавируса. За весь период - 18 376 587. Госпитализированы за сутки – 819. Выписаны – 3480, за весь период – 17 794 561. За последние сутки в стране от ковида умерли 65 человек, за все время – 380 020.

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