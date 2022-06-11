В Калужской области 28 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 28 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 233, сообщили в субботу, 11 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы шесть человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще семь пациентов. Всего с болезнью справились 102 257 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3627 случаев коронавируса. За весь период – 18 373 184. Госпитализированы за сутки – 1364. Выписаны – 4827, за весь период – 17 791 081. За последние сутки в стране от ковида умерли 72 человека, за все время – 379 955.

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