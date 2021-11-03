«Ситуация сложная, вопросов у людей много»: Владислав Шапша провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 3 ноября, провел заедание оперштаба по борьбе с коронавирусом. После онлайн-встречи он сделал следующие выводы.
- Провакцинировались по данным на среду, 3 ноября, 400 000 человек. Шапша напоминает, что прививку нужно сделать до 15 ноября – успеть за оставшиеся 12 дней.
- Аптеки оснащены достаточным количеством лекарств.
- ЦУР сообщает, что народ жалуется на проблему получения результата ПЦР-теста.
- В ближайшее время приемное отделение «инфекционки» заработает вдвое интенсивнее.
- Для лечения ковида развернуто 2 580 коек, 13% из которых пустуют, со слов Шапши.
- За сутки «скорая» оказала первую медицинскую помощь по 1 183 вызовам. Бригада в 79% доезжала в течение 20 минут.
- И главное, школьные каникулы продлеваются еще на одну неделю – до 14 ноября.
- Минздраву поручил навести порядок, - подчеркивает губернатор региона. - В лаборатории материал для исследования должен доставляться в день сдачи теста.
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