Калужские медики зафиксировали спад заболеваемостью ОРВИ
Калужские медики зафиксировали спад заболеваемостью ОРВИ

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проанализировали ситуацию с острыми респираторными инфекциями в Калужской области за седьмую неделю 2026 года — с 30 марта по 5 апреля.
Ольга Володина
06.04, 10:03
Специалисты сообщили 6 апреля, что эпидпроцесс остаётся стабильным, а общее число заболевших пошло на убыль.

За отчётный период врачи зарегистрировали 6149 случаев ОРВИ и гриппа. Для сравнения: неделей ранее болели 6537 человек, что показало снижение сразу на 5,9 %. Грипп лабораторно подтвердили у семи жителей области — трое из них в Калуге, остальные в Дзержинском, Жуковском, Сухиничском и Ферзиковском районах.

Текущий показатель заболеваемости — 57,5 случая на 10 тысяч населения — оказался на 26,6 % ниже эпидемического порога, который составляет 78,4.

Спад наблюдается во всех возрастах: у детей от 6,3 до 14,2 %, у взрослых — на 0,8 %.

В больницы попали 35 человек — на прошлой неделе их было 41, госпитализации сократились на 14,6 %.

