В Калуге подрядчик установил оборудование в поликлинике после вмешательства прокуратуры

Во вторник, 24 марта, прокуратура города Калуги сообщила об установке оборудования в поликлинике.

По данным ведомства, поликлиника и подрядная организация заключили контракт на выполнение капитального ремонта базовой поликлиники.

— Работы по контракту приняли. Заказчик оплатил их полностью. В актах выполненных работ была отражена установка оборудования на 160 тысяч рублей. По факту оно отсутствовало. Это повлекло необоснованное расходование бюджетных денег, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура города внесла представление руководителю поликлиники. Его привлекли к административной ответственности. Подрядчик установил оборудование.