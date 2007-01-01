В Калужской области в сельские ФАПы поступит новое медоборудование
В понедельник, 16 марта, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства в сфере здравоохранения.
По данным ведомства, в двух фельдшерско-акушерских пунктах Спас-Деменского района отсутствовали кольпоскоп и тонометр для измерения внутриглазного давления.
Прокуратура района направила в суд исковое заявление и обязала укомплектовать ФАПы медицинским оборудованием. Суд удовлетворил требования прокуратуры.
Прокуратура района взяла на контроль исполнение судебного решения.
