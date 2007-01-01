Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Здоровье В Калужской области выросло число молодых врачей после целевого обучения
Здоровье

В Калужской области выросло число молодых врачей после целевого обучения

В региональном Минздраве подвели итоги работы с молодыми специалистами.
Ольга Володина
01.03, 11:50
0 318
Фото: Министерство здравоохранения Калужской области
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В прошлом году в больницы и поликлиники Калужской области пришли работать 90 врачей, которые учились по целевой программе. Это на 43 % больше, чем в позапрошлом году.

Кроме того, в регион активно переезжают медики из других областей. В 2025 году таких специалистов набралось 117 человек — прирост составил 44 % по сравнению с 2024 годом. Врачам помогают не только с трудоустройством, но и с жизнью на новом месте.

Молодых докторов поддерживают деньгами, землей и жильем. Им положены выплаты, льготная ипотека, а в некоторых случаях земельные участки. В самих больницах новичков тоже не бросают: за каждым закрепляют опытного наставника, который помогает освоиться, учит работать с пациентами и поддерживает морально.

- В этом году в государственные медучреждения планируют трудоустроить 111 выпускников специалитета, 35 ординаторов и 16 будущих средних медицинских работников, — сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
врачи минздрав
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVWSUc1c2V3QTl1cHBlengreVd6bXc9PSIsInZhbHVlIjoid0NBTlhMN0xLVTdDNTVXNFlzdnNnbEwvRHR3c09ocDJBSlhlbUxJdXRIRXhRbExaTER6dHBYbXZhZXdVRFZXMlFCNjVXNTM0d21YcTBxS2x6MndleVRadDFPaGhqdEY1L1pxSlA5K0VrYmMvTUo0MEJodTllZzh4RDluVU5YV05LNEJUWW1tY2NzOGJCeW4xeGRReHkrNnFCK2JONnJMQTZUOXgzNkoyTTRXVEIzc2wrYVVxUUxCVXZ5UXJlMWJ3QTR1YVQrMjlMRFRmbHhNU1RSdENKVU1oMEd5YTJzVGNhRzUxTHRabkZBUmErNUZMV3ByWnAzWUhxWkl3dm1oOHhSWDB5WlZuUmkwN2NkMlh0WGE2VU4xSFB3NE1pc1hLTXM0YU5QRmtYMi8yNEd0c05ObzMvUERiSEtUM1VxRzlEOFc5RjBBSTFHQVlKUXJXeFRqRkpZVHNiRmh6QWxkSkxXQ1kvMlAxeUdDZlR5VitlekZ1cVRQL1NOWnBwdHZCUktob0xtbVdaUmR2bVNQMEs1U0tSMFlGQTVRVGQxUEUxWWZmWmYyWUE0bnBvSTRkc2dPSEpWanJEMkthc2lMciIsIm1hYyI6IjlmN2VkOGIxZjljMTQ5YmIwODhlNWY4NmQ5ZTk3MmM5YjY4YjMzYWQ5MWU1MmQwNzY2ODg5NzhmNjRhYmNmYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1PbllNbHRKb0dBaHo0SHEvbWRndmc9PSIsInZhbHVlIjoiSE4reGNVbGFNSm9rSURuZkh3VVNELzRNdXYrbDV4V1prYUQrQ2RGR1dJZTVDdmVuQVZoQ2Vhb0JiWGliYTF1eENNUlgxaTJxanEzR29YSS9HTUZ1ZGpHdjVZOUs4YU1IcVZNbmN1ZEVxTU1LYUJxeGMyM20zZURrb2t6N0ZTVHp2UFk1VDVUVXdOT1FTdTh4YU5iL1FUVjZVelc0UGs5VDI3cFBGbjZSalJhZFl6VVB2QStYdEIzbkZDYWJXSndDY3k4ZWZiSzU4d1hwWnBYOEJUbDRtWXJLYzRHQ1hneUw3aTFWQ0YzQm9yamR4c053MnB6NVF6MFZZZmcrditub2EyRDgyZE12TXNTaHNlbnNaUXpvYUNQOGZtOXJFanQ5M1RyeE1halN5S0thYmpXQmFJbVp4OGZjSEVkZkFkV1NzYTdkRDhkOWdleGRrTm5oSWg1enprc010bm1RclpUK0VlU3dBU1U2L1F1RE1WVmVtN2hxbm1lVWxjWGpSVW90dFFLaU1PTEx5R2FYVkZkdjF2dFpiZjFkYW9zcmU0TkZVNUU1RE1uZjltWW5TRVlmaWpqVWVTTDI4ejEvYWpwLzAxdmpEZmRBNkF1aXI4SHJvLy9RMFNPZXlVZXFlcmM4QVJjQnhUQWpqdW5sQmNQUjNZQzdKcHRnYVpaTDl1VVNiUGc3aG8veHdRWGkyenVCbGlGZGg1eVlYUWJuMEJiUGVBM0J4WVhwTUNaQTd2bW5UTUR2ek81RXh4ZnRPVTJlM3pxWjk2cFdwdEViektYM2dSZFBUcVVJN0tPUUE3L2YxVk95K2FrSzZmN0VPeEc0N1VnbkFDdkRSVW9jUjkxeSIsIm1hYyI6IjlmYjFkMzU0N2QzODgxMDQzMzgyZDA5NDQ3YzhlY2E4MTViOTM0OWE2NWNhNTAxZjU0ZmYwOGEwMDEwYzMxOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+