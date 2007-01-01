В Калужской области выросло число молодых врачей после целевого обучения

В региональном Минздраве подвели итоги работы с молодыми специалистами.

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области

В прошлом году в больницы и поликлиники Калужской области пришли работать 90 врачей, которые учились по целевой программе. Это на 43 % больше, чем в позапрошлом году.

Кроме того, в регион активно переезжают медики из других областей. В 2025 году таких специалистов набралось 117 человек — прирост составил 44 % по сравнению с 2024 годом. Врачам помогают не только с трудоустройством, но и с жизнью на новом месте.

Молодых докторов поддерживают деньгами, землей и жильем. Им положены выплаты, льготная ипотека, а в некоторых случаях земельные участки. В самих больницах новичков тоже не бросают: за каждым закрепляют опытного наставника, который помогает освоиться, учит работать с пациентами и поддерживает морально.

- В этом году в государственные медучреждения планируют трудоустроить 111 выпускников специалитета, 35 ординаторов и 16 будущих средних медицинских работников, — сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.