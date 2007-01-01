Обнинск
В Калужской области зафиксировали спад заболеваемости ОРВИ

В региональном Роспотребнадзоре 23 февраля подвели итоги восьмой недели 2026 года по заболеваемости респираторными инфекциями.
23.02, 14:11
С 16 по 22 февраля ситуация оценивается как стабильная, а количество обратившихся к врачам почти не изменилось по сравнению с предыдущей семидневкой.

Медики зарегистрировали 7037 случаев ОРВИ и гриппа. Из них подавляющее большинство — 7027 человек — подхватили респираторные вирусы, и только у десятерых диагностировали грипп. Для сравнения: неделей ранее болели 7332 человека, среди которых грипп подтвердился у семерых. Таким образом, общее снижение заболеваемости составило 4,02%.

Специалисты отмечают, что эпидемический порог остался позади. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения сейчас держится на отметке 65,86, что почти на 20 процентов ниже критического уровня в 82,4. Спокойная обстановка наблюдается во всех возрастных категориях — от самых маленьких до пожилых. Меньше всего болеют взрослые (спад почти на треть), а максимальное снижение, до 70 процентов, зафиксировано среди детей.

Однако, среди дошкольников, наоборот, число заболевших немного подросло — на 2,7 процента. Грипп подтвердился у 10 жителей области, причем восемь случаев пришлись на Калугу, еще по одному — на Спас-Деменский и Козельский районы. Лабораторные исследования показали, что по региону гуляет вирус гриппа типа A (H3N2). Что касается тяжелых форм, то в больницы попали 26 человек — это на 18,7 процента меньше, чем неделей ранее (тогда госпитализировали 32 пациента).

