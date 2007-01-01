Обнинск
В Калужской области отремонтировали вентиляцию в медучреждении

Евгения Родионова
30.01, 11:58
2 450
В пятницу, 30 января, прокуратура Думиничского района Калужской области сообщила о возложении на медицинское учреждение обязанности по приведению вентиляционной системы в нормативное состояние.

По данным ведомства, система вытяжной вентиляции в пищеблоке участковой больницы в посёлке Думиничи ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 5» была в нерабочем состоянии.

Прокуратура района направила в суд иск. Суд обязал медицинское учреждение отремонтировать систему вентиляции.

Исполнение решения суда находится на контроле.

