В Калужской области восстановили права инвалида, обездвиженного после ДТП

В пятницу, 16 января, прокуратура Калужской области сообщила о восстановлении прав инвалида 1 группы.

По данным ведомства, молодой мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

— Была проведена контрольная медико-социальная экспертиза. В индивидуальную программу реабилитации инвалида включены новые технические средства: кресло-коляска активного типа и опора для стояния. Мужчине активировали электронный сертификат для приобретения новой кресло-коляски с электроприводом на сумму 1,6 миллиона рублей, - уточнили в прокуратуре.

Также служба судебных приставов по Калужской области будет ежемесячно удерживать необходимую сумму с зарплаты виновника ДТП и перечислять её пострадавшему в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратура держит ситуацию на контроле.