В Калуге разрабатывают проект строительства поликлиники в Турынино
В среду, 24 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству поликлиники.
— Будет ли поликлиника в Турынино? спросил горожанин.
— Источник финансирования определен. Сейчас ведется подготовка документации для торгов и определения нового подрядчика для разработки проектно-сметной документации, - ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
