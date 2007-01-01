Афиша Обнинск
Здоровье В Калуге разрабатывают проект строительства поликлиники в Турынино
Здоровье

В Калуге разрабатывают проект строительства поликлиники в Турынино

Евгения Родионова
25.12, 15:53
0 238
Читайте KP40.RU:
В среду, 24 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству поликлиники.

— Будет ли поликлиника в Турынино? спросил горожанин.

— Источник финансирования определен. Сейчас ведется подготовка документации для торгов и определения нового подрядчика для разработки проектно-сметной документации, - ответили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

