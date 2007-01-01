Афиша Обнинск
Здоровье

Козельчанам рассказали, когда начнётся строительство больницы

Евгения Родионова
28.11, 13:50
0 370
В четверг, 27 ноября, жительница города Козельска Калужской области оставила комментарий с вопросом по строительству больницы под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— В Козельске нет больницы. Стройка на стадии расчистки площадки остановилась. Видимо козельчане не дождутся новой больницы, - написала женщина.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Организация завершила инженерные изыскания и разработала проектную документацию, которая сейчас проходит государственную экспертизу. На земельном участке, выделенном под застройку, подрядчик установил ограждение и провел вырубку зеленых насаждений. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы и начало строительно-монтажных работ - декабрь этого года.

Новости компаний
