Козельчанам рассказали, когда начнётся строительство больницы
В четверг, 27 ноября, жительница города Козельска Калужской области оставила комментарий с вопросом по строительству больницы под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
— В Козельске нет больницы. Стройка на стадии расчистки площадки остановилась. Видимо козельчане не дождутся новой больницы, - написала женщина.
Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Организация завершила инженерные изыскания и разработала проектную документацию, которая сейчас проходит государственную экспертизу. На земельном участке, выделенном под застройку, подрядчик установил ограждение и провел вырубку зеленых насаждений. Планируемый срок получения заключения государственной экспертизы и начало строительно-монтажных работ - декабрь этого года.