Здоровье В Калуге проверят сроки выписки льготных лекарств в поликлинике
Здоровье

В Калуге проверят сроки выписки льготных лекарств в поликлинике

Евгения Родионова
27.11, 11:23
Во вторник, 25 ноября, калужанин сообщил о проблеме с получением льготных лекарств в поликлинике на улице Луначарского, 45. Об этом он написал в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, выписка рецептов на получение медикаментов в аптеке постоянно задерживается.

— Вынужден просить Вас решить не только свою проблему: ладно бы задержали на один - два дня, а то на неделю. И это в лучшем случае. Хотя заявку по номеру я делаю за неделю. (это мне посоветовали в регистратуре) Звоню на горячую линию Минздрава - говорят звонить в отдел обеспечения медикаментами, звоню в этот отдел, мне говорят это не к ним и бросают трубку. Сегодня уже пятый день без лекарств, а я имею хронические заболевания, - написал мужчина.

Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Обычно выписка рецептов занимает 2-3 дня. Спасибо за сигнал, администрация больницы проверит сроки выписки льготных лекарств в поликлинике.

здоровье
