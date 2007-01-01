В Калужской области школьница получила 108 тысяч за травму на уроке физкультуры

В четверг, 20 ноября, прокуратура Жиздринского района сообщила о проведении проверки образовательного учреждения по обращению родителей несовершеннолетней девочки.

По словам прокуратуры, школьница получила травму на уроке физкультуры.

— В феврале в спортивном зале школы проводился совмещенный урок физической культуры для учащихся старших и младших классов. Во время игры в волейбол при отсутствии контроля со стороны преподавателя мяч отлетел и ударил по руке 8-летнюю школьницу, которая сидела на скамейке. Девочка получила травму в виде перелома пальца левой кисти, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации морального вреда и затрат на лечение.

Суд потребовал выплатить несовершеннолетней компенсацию в размере 108 тысяч рублей.