Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Здоровье В Калужской области школьница получила 108 тысяч за травму на уроке физкультуры
Здоровье

В Калужской области школьница получила 108 тысяч за травму на уроке физкультуры

Евгения Родионова
20.11, 12:00
0 537
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 20 ноября, прокуратура Жиздринского района сообщила о проведении проверки образовательного учреждения по обращению родителей несовершеннолетней девочки.

По словам прокуратуры, школьница получила травму на уроке физкультуры.

— В феврале в спортивном зале школы проводился совмещенный урок физической культуры для учащихся старших и младших классов. Во время игры в волейбол при отсутствии контроля со стороны преподавателя мяч отлетел и ударил по руке 8-летнюю школьницу, которая сидела на скамейке. Девочка получила травму в виде перелома пальца левой кисти, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации морального вреда и затрат на лечение.

Суд потребовал выплатить несовершеннолетней компенсацию в размере 108 тысяч рублей.

Новости по тегу
образование здоровье
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldSK1VQc2poY2VEL1RQL3ptWEJQV0E9PSIsInZhbHVlIjoiYnkrRVRTdXR6TGtOcW9mdHVtdGU3Y0hZVmFoZHc2NC81eDJDUzMzME5kUVJxS3hseDlVWHpqYTNQVVhQN1Z1cVEyMnBZalRBa1RxdlkrVnVLTlNWZnV0N0sxN3o2YmFPYUV2ekY5SStBelFUR2F3cFZpY1lJYjNPNjVDVGMzNEVBZ2pZdUMrcStnbDE5azBMdWRvSW1NN0t1T0UzOTRvNUtCRkJPV0ZkNndrUzFRMll1WDZWak1QQTlLU1VVMSszRVdzWVRzZVBpUXVCcDVTWDdoVk52d3AreWRsVmJTSlZGWk9ad3lNNThnUjVjRnh2cEFKWnRCbCs3SGkyK0QvaGUzbnlBU3FaZGpRK0lSemlVOVBFeGdTVy9xcVZVV2hCWkJPclQyd2xXZTZoZk1pRXV0VFRLNlk0b1g3RXVRWVVHTHRFalBYQXl5WXF5RHllVmhydFA0S0pkaG1uTEtsM2pDK0s1V2tkSDRxNk5CMXJpYjByVDAydklCYkZ5dldhTHJTc0VkVHdSOEFZZVpMWll2RUVsa0FCTEthNC9MOGk4TWxpaHo4WDkrMk1Vc0ptQzlDKy9RK3B4TURPaFpCbiIsIm1hYyI6IjM2N2MxZThjMzczZGFlYzJjNjZiNDQzZjkwOTQzYTg3YzIwMWJhOTcwYzU4Mzk1Y2E3MmU5NjlhYTlkYjIzZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBObUdhU1I0Zm40ZkRhUTZaU2Vlcnc9PSIsInZhbHVlIjoieHRDZ0FnZ1V0KzJ4djRkdC9KSi9KcnFNc0s2VHVXeXd6K1VkOVNERnJLVTJubVRVVmRnL0lXd2Z0SElNVjNqQjc4M1dhVno0ZGpJbGV2U01PY0pTZ3FRWnlSV3Nmd0xMOXRYV0FMOEpKUUx2M3FxeXlIQ1NRWEVQNm0vZUN6d3EzcW51TzllMWNmMng4WnprZU1xT2pUTFRZZEI4Y25NbVNxdTFGUnVhMG1sQTAwWFNobXRRNjV5bFFYZ1d5NGwvcHJick8za0tWeWNzdHVEWUFLQytjWWpHakEvdGV3cEJGb25jNmNLVzBGS1pnYmlueXY2K1FJeGRVYzJzbzh0UDRUUGRBcGswTDVvaTV3WElLTWFUMDE3bWZjZ0tGeC9WZWpVRGRweXI5T1J3a0gvK2NpZ0lBQkJuZ0FrSEZUczg0Vk5ZS1dNTkhTaEN6SEJBQUxRRmt2M2FCd3YxbEtrZXExeDgvUFN0SjlXU0lpOGZlMHZhMXI4MzlyZUxlekQ2L3VwVjZWTlRBWkFGYlczWDBDYWtLdHZMZ3N1enN4USs2WlllVUdjSHZMVFlKWGtkbmpEa1pKWUljc25GVnZFSEd0ZmUwVTZaVEdkVSswc3FzMERXS3FncHdEK1ZCVmg0eDRWcHMzMysxSWU1T25DajlpSjBobGdZaTJVcEU4b1paU3g5NFNPbHQ3azJLNEsrdVgvWG8zeVZMSXZGMWYya3VoZW1nVjRGaFdod1NqUUtLVENuaGlXblFucFZzREZyMGVZZEU3Q1pKUlNiTHROMDdFVm5EL3l3dFprM1MrSnV6N2oxcWRJbkhGVFAvUUJ0RFdNNjJua2puekFmZ0syTCIsIm1hYyI6IjM1ODUyYTVlZjU3MGZhY2UyYjE3ZTUzOTE5MTZiZjZkY2M4MDAwZTk1YmY1NDJhYmVmMjFiMGFkOTYyOTgxZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+