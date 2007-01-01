Афиша Обнинск
Калужанин предложил возродить малую авиацию

Евгения Родионова
19.11, 13:07
Во вторник, 18 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой возродить малую авиацию в регионе.

По его словам, в регионе есть заброшенные аэродромы.

— Возродите, пожалуйста, малую авиацию в области. Можно начать хотя бы с санавиации. Некоторое количество старых, заброшенных аэродромов сельхозавиации расположено на территории Калужской области, - написал мужчина.

Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В нашем регионе успешно летает санитарная авиация. Ежегодно, вертолет совершает сотни вылетов. Работа санавиации - это гарантия того, что даже в самых сложных случаях пациенты с тяжелыми травмами, инсультами, инфарктами и другими опасными для жизни состояниями будут оперативно доставлены в областные или федеральные медицинские центры, где им окажут всю необходимую помощь.

