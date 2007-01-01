Калужанка осталась недовольна профессиональной чисткой зубов

В среду, 5 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться в ситуации.

По её словам, она осталась недовольна качество проведённой чистки зубов.

— В конце октября я посетила государственную стоматологию. Доктор мне сделал гигиеническую чистку зубов. Обычно после такой чистки во рту чувство нехватки слоя на зубах, а тут ничего. Подумала, наверное, у меня не особо было налета на зубах. Однако в независимой частной стоматологической клинике мне сказали, что чистка и не видна, от слова совсем, - рассказала о проблеме горожанка.

— По полису ОМС нельзя получить качественную услугу? Как в таких ситуациях поступать? Просить переделать?- задаётся вопросами женщина.

Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Профессиональная гигиена полости рта может включать в себя несколько этапов. Например, антисептическая обработка полости рта, удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полировку поверхностей зубов, аппликации на поверхность зубов и многое другое. Выбор способов и материалов, которые используются при проведении профессиональной гигиены полости рта, оцениваются врачом и применяются к пациенту индивидуально. Если вы не довольны качеством оказанной услуги, то обратитесь, пожалуйста, к заведующему отделением.