Здоровье

Минздрав объяснил, почему на молочной кухне Калуги дают разные смеси

Евгения Родионова
06.11, 09:15
В среду, 5 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» по вопросу получения детских смесей на молочной кухне.

По её словам, на данный момент на молочной кухне стали давать разные смеси.

— Ребёнку нет и полугода, дали под №2. Раньше всегда давали шесть пачек одной смеси, - рассказала женщина.

Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Дети первого года жизни, находящиеся на искусственном или смешанном вскармливании, обеспечиваются сухими адаптированными молочными смесями и кашами, специализированным лечебным питанием. Это мера социальной поддержки. Количество пачек питания или их название может меняться в зависимости от закупки. Состав наборов утверждается ежемесячно.

Новости по тегу
здоровье
