Житель Калужской области поинтересовался ходом ремонта поликлиники

В пятницу, 31 октября, житель посёлка Думиничи Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом: когда в Думиничах откроют поликлинику.

— Примерные сроки не скажете? Хотелось бы услышать ответ. Например, зубников в Думиничах нет.

Министерство здравоохранения Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Ремонт в поликлинике в Думиничах проводится поэтапно, первый этап уже завершен. Во второй этап капитального ремонта войдут внутренняя отделка помещений, ремонт крыши и фасада и укрепление фундамента. Для проведения второго этапа разрабатывается проектно-сметная документация, потом будет определен подрядчик. После чего будут известны точные сроки окончания ремонта.