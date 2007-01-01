Калужанка просит в помощи в получении лекарства для химиотерапии

Во вторник, 14 октября, в нашу редакцию обратилась жительница Калуги с просьбой осветить проблему с получением льготного лекарства для химиотерапии.

По её словам, ей постоянно отвечают, что необходимого лекарства нет в наличии.

— Стучишься во все двери, а ответ один: ничем не можем помочь, нет в наличии, ждите, - описала проблему женщина. — Ждать чего? Когда родной человек умрёт?! Уже просто крик души, - пишет калужанка.

Мы попросили Министерство здравоохранения Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.