Современный флюорограф повысит качество диагностики в Износковской больнице
Участковая больница в поселке Износки Калужской области получила новый цифровой флюорограф.
О поставке современного оборудования сообщило в субботу. 13 сентября, региональное министерство здравоохранения.
Новый аппарат обладает рядом преимуществ для пациентов и врачей. Среди них высокое качество снимков для более точной диагностики, сокращение времени на проведение обследования, цифровой архив для надежного и долговременного хранения результатов и мгновенная печать снимков на принтере прямо в кабинете врача.
Поставка оборудования стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.