Современный флюорограф повысит качество диагностики в Износковской больнице
Новость дня Здоровье

Современный флюорограф повысит качество диагностики в Износковской больнице

Участковая больница в поселке Износки Калужской области получила новый цифровой флюорограф.
Владимир Андреев
13.09, 16:30
0 243
О поставке современного оборудования сообщило в субботу. 13 сентября, региональное министерство здравоохранения.

Новый аппарат обладает рядом преимуществ для пациентов и врачей. Среди них высокое качество снимков для более точной диагностики, сокращение времени на проведение обследования, цифровой архив для надежного и долговременного хранения результатов и мгновенная печать снимков на принтере прямо в кабинете врача.

Поставка оборудования стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

