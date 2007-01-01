Афиша Обнинск
Новость дня Здоровье

Калужане могут привиться от гриппа в выходные дни

В субботу, 6 сентября в Калуге работают несколько пунктов вакцинации от гриппа.
Ольга Володина
06.09, 10:14
0 237
Фото: Министерство здравоохранения Калужской области
Передвижной прививочный пункт принимает жителей на территории спорткомплекса в Анненках, где проходит ярмарка «Калужская осень». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Также сделать прививку можно в городских поликлиниках с 9:00 до 15:00. В субботу работает пункт в микрорайоне Кошелев на улице Братьев Луканиных, 7 (кабинет 11). В субботу и воскресенье вакцинация пройдет в поликлиниках на Никитина, 83 (каб. 6), Чехова, 3 (каб. 6) и Социалистической, 2а (каб. 1).

Следующая неделя добавит еще одну возможность — по четвергам с 11 сентября прививку можно сделать на Кирова, 4 (возле здания арбитражного суда) с 9:00 до 14:00. Для процедуры потребуются паспорт и полис ОМС.

