Калужане могут привиться от гриппа в выходные дни

В субботу, 6 сентября в Калуге работают несколько пунктов вакцинации от гриппа.

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области

Передвижной прививочный пункт принимает жителей на территории спорткомплекса в Анненках, где проходит ярмарка «Калужская осень». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Также сделать прививку можно в городских поликлиниках с 9:00 до 15:00. В субботу работает пункт в микрорайоне Кошелев на улице Братьев Луканиных, 7 (кабинет 11). В субботу и воскресенье вакцинация пройдет в поликлиниках на Никитина, 83 (каб. 6), Чехова, 3 (каб. 6) и Социалистической, 2а (каб. 1).

Следующая неделя добавит еще одну возможность — по четвергам с 11 сентября прививку можно сделать на Кирова, 4 (возле здания арбитражного суда) с 9:00 до 14:00. Для процедуры потребуются паспорт и полис ОМС.