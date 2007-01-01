50-й вылет калужской санавиации: спасение после встречи с ядовитой змеей

4 июля санитарная авиация доставила в БСМП пациента с анафилактическим шоком, вызванным укусом змеи.

Фото: Министр здравоохранения региона Анна Чернова

Этот вылет стал 50-м по счету с начала года, сообщила министр здравоохранения региона Анна Чернова, 4 июля, в пятницу.

- Благодаря санитарной авиации врачи могут оперативно оказывать экстренную и неотложную помощь, в том числе специализированную, - подчеркивает важность службы министр.

Специалисты Регионального центра скорой помощи работают на вертолетах «Ансат», оперативно доставляя пациентов с тяжелыми травмами, инсультами и инфарктами в областные и федеральные медучреждения.