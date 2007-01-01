Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Здоровье В Калужской области временно закроют три роддома
Здоровье

В Калужской области временно закроют три роддома

В региональном правительстве Калужской области, в четверг, 3 июля, сообщили о временном закрытии нескольких родильных домов.
Ольга Володина
04.07, 10:41
0 733
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 11 по 28 августа санитарную обработку проведут в городском роддоме Калуги. Затем с 25 августа по 14 сентября процедуры пройдут в Боровской ЦРБ, а с 22 сентября по 5 октября - в ЦМБ №1 Кирова.

На период проведения дезинфекционных мероприятий беременных женщин будут направлять в другие медицинские учреждения. Выбор альтернативного роддома будет зависеть от состояния здоровья каждой роженицы.

Жительницам области рекомендуют заранее уточнять информацию о работе роддомов по месту жительства.

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtNK0xPaU0zZ1ZMblBtRm5IUTV0QkE9PSIsInZhbHVlIjoiSEdEbmtUNGdYUWExWkEwa3hsa0xiRzI4ajY4ZmthbGU0ZUdQZzlCTTZhcXFMWU0vb3ZpT0VrOU9hdTg0N3BudjdjcUMzTjEwdmtVczQzTGpvdlk3MWQrKzhTaEJRaXJmTG9kSjlHMWVDbEhya3VzWkhWSU9ib3g2NFErSVNzK0dZV3kwQkluL2RMSU0xNklHV2JyTWRkaHdOcko1bFZiNENsRnprYzMzczlhN1JLL1cxRjdpNEVUMm5ZT2t3cFN3bklqblFqT0xVL1IrMVZLcXRCOWtTUGRyTGZITHp0bm1BYnRoR2pjdG5FbHlYanBGTzN1Qk9EV0JsdzdVNUIrdjY2RHBseFN3TlppVEkvS2pqR291ZERwa0NwN0Zua1dMby9PeDliTjREWnBMVGtSRjJDYXpIMEhWQ3JVVTRzc1lraytFYXp1SmZlK3EyV0pQbFFrOUw3WVFVYXM1UWRWS2ZuMUlmbjFLdExJS1dRWVBIdTd0VmxXaWJlQVFZSTU3NWVjcnFXdlBPMk5xWExnaXFrTlZVblBQWlJaNGRoYmpNUExxcTVDR3JrSjBiWnZGQWNFVnZleE5oSUQvbmNYTCIsIm1hYyI6ImM3NTBkZDFjNTU4M2YyYTRmYzhkMDIxMWZkYjczMmU2ZTYwOGRiYzMwODhmODg3NTkzYzc2MmIzZGQ0NWQ4MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVKTzVaUzk0clRrUTZZV2tqbEpIVHc9PSIsInZhbHVlIjoiWUhHakxyYkxXQitQcnJITXFrY3dPQkNVNnd3dHZxY2lMSVE2cmx4TzFtMEpCcUk5d3NEK0xoZ1E0SkUrNGtVNFY2d2tMRklaOFU2ekRhVXRKR0N1Si90QkgxRHU2UHdoU1lCd1N5OGs1NEdPQWgxY2dITDBEUmV6a0M4cmRIcWZmdzdRUkV1WVB0R2xBbFFQT0o1Z1Z2dDE2RkxEQWhPcGRKN0ZoWUp3RGp6bzRNam0zTjM3RnhhakRsc3MzNmNhbXRLamhsQnpDcnlXbDdhNFBFclA1Mis5TGRBVGVKbGFsSzljSERqQ3pYM0NFOEdQR3RBcUxvTjhjSENscU1HSlExeFV3TmYzd255RFR2dWFSckM2bHF6ZnFINHgwdFBxbU9OaGRpUncxaHRNcVBHSStCd1pYWmJueGhaYjRtbkhvMlU5aHVmaDRWaS9nME5PWHRkL0pyTGVLci9ScGRNZUJMRUxacHp2ck1OSnBpSE9Ebnp3eFYwU0tzY28xb2dDNmM3amZZNCtzd2xMRVphN2I3Z1NCQWdpMHR2VlJYbUNQYlNVMXREQkY1T3hScExzTnFKZEVKVzhMMnU2d2c5K2RmeWhCR2xIcmJhcnM5WlVJWWYvWTF0dklNM0FXOTM0QkM4QXlJMVBKQSs0MEt4OUtzdkMybUtRNGE4WS9IWStYTlhBeG5NOThBeDkvV0lwSHRDbVJmMVBHTW5LNHFxcGYzaVA0c0ZmSmVDbzBFaTRTU0kzNDZmWkZQTmNWN0xKckRWcEpBaEZSaXIwRjdETVkxV1hHbWRtRFFHbGF4ak1yMDU1ZXVyVXpHdERTQ2pnNEE5RGN3SkM5ZU1IL1l3cCIsIm1hYyI6IjA2MThlNmQ1Njc3ZTQzNGZmOTRjODZjMWI4MmNiZWZhZTMyMmFlYzc1MzljZjFmYzM1NDIzY2I1MGM2Y2RiZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+