В Калужской области временно закроют три роддома

В региональном правительстве Калужской области, в четверг, 3 июля, сообщили о временном закрытии нескольких родильных домов.

С 11 по 28 августа санитарную обработку проведут в городском роддоме Калуги. Затем с 25 августа по 14 сентября процедуры пройдут в Боровской ЦРБ, а с 22 сентября по 5 октября - в ЦМБ №1 Кирова.

На период проведения дезинфекционных мероприятий беременных женщин будут направлять в другие медицинские учреждения. Выбор альтернативного роддома будет зависеть от состояния здоровья каждой роженицы.

Жительницам области рекомендуют заранее уточнять информацию о работе роддомов по месту жительства.